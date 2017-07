Oroscopo Bilancia del 21 luglio 2017

Oroscopo del 21 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: fermezza…

Per ritrovare la serenità e non subire rotture di scatole da chi vi circonda, abbondate con la fermezza: incitate le persone ad assumersi le loro responsabilità, a farsene carico. Non dovete facilitare la vita degli altri, portando il peso soltanto sulle vostre spalle. Le vostre intenzioni sono buone ma non devono ritorcersi contro voi stessi: le persone prendono cattive abitudini e poi a rimetterci siete voi!

