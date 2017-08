Oroscopo Bilancia del 22 agosto 2017

Oroscopo del 22 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: riflettere su…

Temporaneamente per conto vostro: vi porrete delle domande e avrete bisogno di riflettere. L’oggetto delle vostre riflessioni, è sicuro, sarà la vita sentimentale. Quanto meno per la maggioranza delle Bilancia… Se siete in vacanza con il partner, i figli, potrebbero esserci dei battibecchi ma, in questo caso, riguarda solo i nati alla fine del segno (dopo il 18).

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]