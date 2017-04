Oroscopo Bilancia del 22 aprile 2017

Oroscopo del 22 aprile 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: non pensare troppo…

Bisogno di sentirvi occupati, di attivarvi per non pensare troppo… I pianeti creano un’atmosfera instabile e qualche turbolenza. Non è una novità ma più Mercurio si avvicina a Urano, entrambi in Ariete, e più circola elettricità. Prima decade: avvertite il bisogno di prendere le distanze da alcune situazioni, di sentirvi liberi di esprimervi come più vi piace.

