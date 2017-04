Oroscopo Bilancia del 23 aprile 2017

Oroscopo del 23 aprile 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: pensate solo a voi…

Approfittate di questa domenica per dedicarvi al dolce far niente. Gli astri vi suggeriscono di dimenticare gli altri e pensare solo a voi: la settimana prossima, infatti, non sarà facile. Sarete agitati e un nulla vi farà saltare i nervi… Nati tra il 24 e 27 settembre: voglia di agire, prendere decisioni ed essere audaci. Complimenti!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]