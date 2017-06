Oroscopo Bilancia del 23 giugno 2017

Oroscopo del 23 giugno 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: forza di volontà…

Periodo un po’ pesante e, tra le altre cose, ricevete ordini che vi innervosiscono o dovete svolgere un lavoro che per i vostri gusti richiede troppo tempo. E’ “colpa” della congiunzione Sole-Marte in Cancro ma l’aspetto mette in luce anche la forza di volontà per cui è possibile che in questo momento, da parte vostra, vada sollecitata a più riprese.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]