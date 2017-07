Oroscopo Bilancia del 23 luglio 2017

Oroscopo del 23 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: di buonumore…

La Luna Nuova in Leone per voi è positiva, mette l’accento su speranze e progetti immediati o futuri. Per questo, sarete di buonumore. Non è escluso che già da domani avvierete qualcosa perché, ad esempio,un’aspettativa si è concretizzata. Alcune Bilancia potrebbero iniziare un nuovo lavoro, forse solo stagionale, ma avrete comunque la sensazione di essere fortunati.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]