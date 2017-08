Oroscopo Bilancia del 24 agosto 2017

Oroscopo del 24 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: col fiato sul collo…

Impedite a chi vi circonda, soprattutto al partner, di trattarvi come bambini. Potrebbe, infatti, avere la tendenza ad avere un ruolo genitoriale. Ma stare col fiato sul collo dell’altro/a, potreste anche essere voi, spinti dal desiderio di proteggerlo/la da qualsiasi cosa spiacevole. Se da una parte può essere un atteggiamento generoso, affettuoso e gentile, dall’altra è una missione impossibile: non siete in grado di proteggerlo/a da tutto.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]