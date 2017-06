Oroscopo Bilancia del 24 giugno 2017

Oroscopo del 24 giugno 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: altro che pigri…

Non è tutto a posto, questo è ciò che dice al vostro segno la Luna Nuova in Cancro ma prenderete in mano le situazioni con coraggio e tenacia. Non vi si potrà rimproverare di esser pigri, cosa che tra l’altro non è nella vostra natura, ma dipende dall’ascendente. In Toro, ad esempio non sarete pigri ma ci vorrà un tempo pazzesco per mettervi al lavoro e terminarlo. Piacere, desideri, vengono prima di tutto!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]