Oroscopo Bilancia del 24 luglio 2017

Oroscopo del 24 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: se volete restare in pace…

Mercurio in Vergine, da oggi, per voi rappresenta i problemi reali o immaginari a cui, penserete insistentemente. Il consiglio è quello di non dare troppa importanza ai dettagli: saranno proprio questi, infatti, a infastidirvi di più poiché focalizzerete l’attenzione. In positivo, il transito vi spinge ad ascoltare attentamente chi vi circonda e che potrebbe approfittarne per accollarvi i loro problemi. Se volete restare in pace, evitate…

