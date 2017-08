Oroscopo Bilancia del 25 agosto 2017

Oroscopo del 25 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: pensate anche a voi…

La Luna nel vostro segno è in aspetto positivo con Marte: potreste ritrovarvi immersi in un vortice di attività che vi piaceranno molto! L’unico neo, ci risiamo, è che la solita volontà di aiutare gli altri, potrebbe spingere alcune persone a dare tutto per scontato. Non sentitevi obbligati ad accollarvi più responsabilità del dovuto: fate soltanto che vi sembra divertente e confortevole e, per oggi, lasciate le cose così come stanno.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]