Oroscopo Bilancia del 26 agosto 2017

Oroscopo del 26 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: amicizie amorose…

L’arrivo di Venere in Leone punta i riflettori su eventi e occasioni speciali nella vita sociale e, al contempo, sulle amicizie, soprattutto quelle amorose, quelle un po’ ambigue e che a voi piaceranno molto… Le intratterrete volentieri anche se siete in coppia: sarà un modo per esercitare il potere di seduzione senza che comporti conseguenze.

