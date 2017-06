Oroscopo Bilancia del 27 giugno 2017

Oroscopo del 27 giugno 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: un imbroglio…

La disarmonia tra Mercurio e Giove si fa sentire: attenzione, potrebbero cercare di manipolarvi o farvi dire cose che non vorreste. Evitate di lasciarvi impressionare e invece di entrare nel gioco del vostro – o vostri – interlocutore, prendete le distanze. Non date informazioni, dunque, che vorreste tenere per voi anche se in cambio vi promettono qualcosa: sotto c’è comunque un imbroglio.

