Oroscopo Bilancia del 27 luglio 2017

Oroscopo del 27 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: viva la libertà…

Energie inesauribili e state per vivere (se già non sta accadendo) dei momenti belli forti… Vacanze in vista? I bagagli saranno ovviamente già pronti ma, come sempre, avrete il timore di aver dimenticato qualcosa. E l’armonia tra Venere-Urano, vi dimostrerà che la libertà acquisita (o sul punto di) può rivelarsi molto piacevole, perfino sorprendente!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]