Oroscopo Bilancia del 28 agosto 2017

Oroscopo del 28 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: belle novità…

Come sempre, al rientro da ferie siete un po’ agitati, ma solo perché più perfezionisti del solito. Effettivamente ci saranno delle novità: un buon aspetto tra Marte e Urano, dovrebbe consentirvi di trovare un aiuto efficace o l’inizio di una soluzione a una sfida che va avanti da mesi: potrebbe riguardare un problema di coppia o con un socio.

