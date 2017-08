Oroscopo Bilancia del 29 agosto 2017

Oroscopo del 29 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: amore e amicizia…

La sensazione di facilità e leggerezza trasformerà questo martedì in una delle migliori giornate della settimana, insieme a domenica. Nel cuore ci sono le campane che fanno din don dan… Amore e amicizia sono infatti in programma e, in più, se siete un po’ nervosi, qualcuno vi aiuterà a ritrovare il sorriso. Non solo, avete davanti tutta la settimana per ottenere l’aiuto di cui avete bisogno, o prendere un’importante decisione da concretizzare a corto e medio termine.

