Oroscopo Bilancia del 3 agosto 2017

Oroscopo del 3 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

in pieno trambusto…

Cambiamento di luogo, di cerchia, d’atmosfera: ecco ciò di cui avete bisogno in questo momento e la cosa rispecchia la vita interiore, in pieno trambusto… Siete in parecchi a desiderare che qualcosa si muova e, talvolta, più nella vita affettiva che nel lavoro. Ma non siete come il segno opposto dell’Ariete, raramente vi muovete in modo impulsivo. Prendete sempre il vostro tempo per decidere.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]