Oroscopo Bilancia del 3 settembre 2017

Oroscopo del 3 settembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

una domenica vivace…

E’ una bella domenica, vivace e piena di inviti che, in molti casi, arrivano del tutto inattesi. Per cui, vi conviene essere elastici… Tuttavia, non sarebbe male se impegnaste la giornata in una rilassante passeggiata nella natura o in un posto tranquillo che soddisfi anche il vostro senso estetico: vi ricaricherete di energie positive!

