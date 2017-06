Oroscopo Bilancia del 30 giugno 2017

Oroscopo del 30 giugno 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: malgrado gli sforzi…

Sempre attenti nei confronti degli altri, delicati: è nella vostra natura, salvo l’ascendente dica il contrario. Ma oggi non vi sentirete apprezzati nel giusto valore: malgrado tutti gli sforzi (aggiungiamo che ne avete anche abbastanza di fare degli sforzi in questo senso), ci sarà qualcuno che sarà scontento perché non avete fatto abbastanza o ciò che si aspettava da voi. Non lasciatevi impressionare: replicate spiegando che siete ai suoi comodi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]