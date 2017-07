Oroscopo Bilancia del 30 luglio 2017

Oroscopo del 30 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: preoccupati per…

Domenica in cui la Luna si piazza nel tormentato segno dello Scorpione: sarete preoccupati per una questione di denaro. I fondi per le vacanze, ad esempio, per i vostri gusti è troppo limitato. E a voi che piace viaggiare, quest’anno forse non potrete allontanarvi troppo, alcune Bilancia sono costrette a rinunciare alle vacanze… Ma recupererete il prossimo anno quando Giove si troverà nel – vostro – settore del denaro: avrete sicuramente maggiore disponibilità.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]