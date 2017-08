Oroscopo Bilancia del 31 agosto 2017

Oroscopo del 31 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: nostalgia…

Un nostalgici, tristi, chiusi in voi stessi ma, tranquilli, è solo l’effetto della Luna in Capricorno e il passaggio è veloce. Potreste, ad esempio, aver fatto un sogno in cui era presente una persona del passato o un genitore che non c’è più: i sentimenti saranno molto presenti, vivi, ma diventeranno meno intensi con lo scorrere delle ore.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]