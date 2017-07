Oroscopo Bilancia del 31 luglio 2017

Oroscopo del 31 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: determinati a…

Con Venere da oggi in Cancro, non sembrerete gli stessi tanto sarete determinati a cambiare il vostro comportamento, a non lasciare tutto lo spazio possibile al partner o ai figli… Penserete a voi, al vostro futuro e avete ragione. E a chi persevera a farsi carico di tutto e tutti, c’è da credere che in fondo vada bene così, non cercherà di modificare la situazione.

