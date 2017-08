Oroscopo Bilancia del 4 agosto 2017

Oroscopo del 4 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

vivere il presente…

Avvertite come un senso di nostalgia, pensate al passato, a un’epoca in cui tutto sembava più facile e più leggero. Forse perché il presente non corrisponde più ormai al passato e non pensavate che le cose sarebbero evolute in questo modo? Se volete stare bene, sentirvi in sintonia con chi vi circonda, scacciate la nostalgia e vivete il presente, il solo momento in cui potete agire per cambiare le cose.

