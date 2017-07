Oroscopo Bilancia del 4 luglio 2017

Oroscopo del 4 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

difficile mostrare indifferenza…

Qualche avvenimento recente potrebbe aver sollecitato un senso di frustrazione, ad esempio una persona potrebbe – e non per sua diretta responsabilità – non aver mantenuto una promessa. Ovviamente è difficile mostrare indifferenza… Seconda decade: un problema amministrativo o con un superiore, in questi giorni si risolve definitivmente.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]