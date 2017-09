Oroscopo Bilancia del 4 settembre 2017

Oroscopo del 4 settembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

aiutati e sostenuti…

Settimana positiva, grazie al sostegno di Venere: sarete aiutati, sostenuti e, in più, apprezzati per le vostre qualità anche dagli amici. Sarete pronti a dare una mano e, al momento giusto, la solidarietà tornerà indietro con gli interessi! Terza decade: tra oggi e domani risolverete un problema o avrete un’idea che vi permettà di risolverlo presto.

