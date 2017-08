Oroscopo Bilancia del 5 agosto 2017

Oroscopo del 5 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

chi vi circonda è pesante…

Luna ancora in Capricorno e non siete in sintonia con il mondo esterno, da cui vi proteggerete. E talvolta a ragione: un amico, il partner o un familiare potrebbe essere pesante… Potrebbe anche trattarsi di un figlio in piena crisi adolescenziale e a cui non potete parlare senza che vi rivolga delle critiche abbastanza cattivelle. Mettete dei limiti e aspettate che passi la crisi, cosa che puntalmente accade.

