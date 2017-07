Oroscopo Bilancia del 5 luglio 2017

Oroscopo del 5 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

un sospiro di sollievo…

Potete tirare un sospiro di sollievo: con l’arrivo di Venere in Gemelli in amore scompariranno le tensioni. Potrete fare una messa a punto che vi riavvicinerà all’altro/a e vi sentirete ascoltati e compresi. Soli, è in vacanza o lontano da casa che Venere vi permetterà di incontrare una persona da cui sarete molto attratti.

