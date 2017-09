Oroscopo Bilancia del 5 settembre 2017

Oroscopo del 5 settembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

perfezionisti…

Marte entra in Vergine e vi trasformate in perfezionisti o vi prenderete cura in modo eccessivo di una persona cara, col risultato che sarete spossati! Possibile tuttavia che il perfezionismo sia dovuto a un lavoro che richiede parecchia attenzione e precisione… Nel corso del transito, non è escluso che vi becchiate un virus di stagione.

