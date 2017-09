Oroscopo Bilancia del 6 settembre 2017

Oroscopo del 6 settembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: la forza di volontà…

Preoccupati per un piccolo problema di salute oppure in vacanza avete messo su qualche chiletto. E’ normale con Giove nel vostro segno: il pianeta amplifica tutto, le buone e le cattive cose, e se siete golosi… In più, con Marte in Vergine, la forza di volontà non è al massimo e vi è difficile iniziare una dieta. Seconda decade: nessuna frustrazione in vista anzi, ottenete ciò che volete.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]