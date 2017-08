Oroscopo Bilancia del 7 agosto 2017

Oroscopo del 7 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

nuove amicizie, nuovi amori…

Bel plenilunio in Acquario, potrebbe nascere una nuova amicizia o un nuovo amore… E vi interrogherete sull’esatta natura dei vostri sentimenti: alcuni partono in quarta in un nanosecondo, mentre altri hanno bisogno di riflettere, di sapere che strada stanno imboccando. In questo momento, conoscerete parecchie persone, stringerete nuovi rapporti e alcuni potrebbero avere un notevole impatto. Sempre, s’intende, che il vostro cuore non sia chiuso a doppia mandata.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]