Oroscopo Bilancia del 7 luglio 2017

Oroscopo del 7 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

un promettente futuro…

Il buon aspetto tra Mercurio e Venere, promette di far arrivare un sostegno da un amico, un superiore o un familiare o… dal destino. Potrebbe proporre qualcosa che solleciterà il vostro interesse e farà intravedere un promettente futuro. Terza decade: dovete lottare, spesso contro i mulini a vento e l’atmosfera sarà tesa per non dire elettrica.

