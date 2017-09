Oroscopo Bilancia del 7 settembre 2017

Oroscopo del 7 settembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: gli altri sono aggressivi ma…

Il mondo circostante vi sembrerà aggressivo ma è solo una sensazione e non, probabilmente, la realtà. Può essere che una persona cerchi soltanto di convincervi su qualcosa, potrebbe fare pressioni e la cosa potrebbe infastidirvi. Seconda decade: nel corso di un invito, un’uscita, una riunione di lavoro, saprete farvi notare anche se avrete un atteggiamento riservato.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]