Oroscopo Bilancia del 8 agosto 2017

Oroscopo del 8 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

nuove opportunità…

Il plenilunio, di ieri, in Acquario potrebbe essere un suggerimento a chiudere un legame o con un gruppo di amici che ormai non hanno più ragione di trovarsi nella vostra vita. Non dovete sentirvi colpevoli per questo, fa parte dell’evoluzione personale e oltretutto, sicuramente si sono presentate altre nuove e più giuste opportunità.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]