Oroscopo Bilancia del 8 febbraio 2017

Oroscopo del 8 febbraio 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: amati…

Venere in Ariete si oppone al vostro Sole ma, in buon aspetto con Mercurio, è favorevole a qualsiasi tipo di associazione. Non è escluso, inoltre, che facciate un incontro sentimentale e vi sentiate amate per ciò che siete… In coppia, il partner farà degli sforzi per essere più gentile, attento. Nati i primi di ottobre: di fronte a una scelta ed esitate parecchio.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com