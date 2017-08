Oroscopo Bilancia del 9 agosto 2017

Oroscopo del 9 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

arriva un miracolo…

Nel giro di qualche settimana, Giove nel vostro segno zitto zitto, potrebbe fare un miracolo e risolvere un problema. Per molte Bilancia sarà un autentico sollievo, soprattutto chi si è trovato alle prese con uno spiacevole problema riguardante i rapporti lavorativi o amorosi. Avete rifiutato o vi siete sentiti rifiutati da una persona e per il vostro segno non c’è cosa peggiore.

