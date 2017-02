Oroscopo Bilancia del 9 febbraio 2017

Oroscopo del 9 febbraio 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: meglio mediare…

Sentite ciò che potrebbe accedere e non sbagliate: vi troverete tra due fuochi, obbligati a svolgere il ruolo di mediatori in un conflitto. In ogni caso, grazie all’opposizione di Venere che equilibra il passaggio di Marte, sempre in Ariete, risolverete la situazione. Il consiglio è quello di abbondare, come sempre, con la diplomazia…

