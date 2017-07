Oroscopo Bilancia del 9 luglio 2017

Oroscopo del 9 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

Non è una giornatona: con il Plenilunio in Capricorno avete difficoltà ad affrontare apertamente le vostre emozioni, né voglia di farvi coinvolgere da quelle degli altri… In ogni caso, la comprensione di una persona potrebbe rendervi la vita più facile: parlare apertamente vi aiuterà a schiarire le idee.

