Oroscopo Bilancia del 9 settembre 2017

Oroscopo del 9 settembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: alti e bassi…

Amore e desiderio, sono al centro delle vostre preoccupazioni e forse a causa degli alti e bassi sul fronte eros… Il problema è che il desiderio non può essere comandato e avete la sensazione che col partner le cose non siano più come un tempo. Non provate automaticamente il desiderio e ciò vi destabilizza poiché, sia chiaro, vi ponete delle domande.

