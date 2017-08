Oroscopo Cancro del 11 agosto 2017

Oroscopo del 11 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

un momento gentili e un altro…

La dolcezza di Venere nel vostro segno è sempre presente ma la Luna odierna in Ariete, va in senso contrario. Per questo, un momento sarete zucchero e miele e un altro taglienti come un lama affilata. Sapete bene, infatti, ciò che volete e chi si oppone o vi resiste, avrà pane per i suoi denti. Venere vorrebbe che foste gentili, evitaste i conflitti ma il bisogno di essere ubbiditi passerà in primo piano e avrete difficoltà a reprimerlo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]