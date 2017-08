Oroscopo Cancro del 12 agosto 2017

Oroscopo del 12 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

non dovete permettere…

Una persona, com’è suo solito, potrebbe farvi dubitare di voi, delle scelte fatte o che state per fare. Non l’ascoltate, vi sta manipolando o, quanto meno, cosciente o no questo è il suo obbiettivo: non dovete permetterlo! Anche se si tratta di un figlio, non ha alcun diritto su voi ed è importante che facciate passare il messaggio e verifichiate che l’abbia capito.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]