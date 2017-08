Oroscopo Cancro del 13 agosto 2017

Oroscopo del 13 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

un appuntamento romantico…

Bella domenica, in primo piano c’è l’amicizia, siete in buona compagnia e molti Cancro realizzeranno un progetto. E poi siete molto in forma sul fronte seduzione, corteggiamento, forse perché tutto andrà come da voi previsto. Non è escluso, infatti, che in vista ci sia un appuntamento romantico o che incontriate una persona che catturerà la vostra attenzione…

