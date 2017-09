Oroscopo Cancro del 13 settembre 2017

Oroscopo del 13 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

modesti ma in realtà…

Farete i modesti ma in realtà, oggi sarete orgogliosi di voi stessi. Avrete successo in una trattativa difficile e non era scontato che la vittoria sarebbe stata vostra. Ma avrete degli argomenti che nessuno potrà contestare… Oggi, infatti, saprete come ribattere, beninteso con umorismo e l’aria indifferente. Terza decade: un acquisto o un’entrata di denaro forse imprevista vi faranno piacere.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]