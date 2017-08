Oroscopo Cancro del 14 agosto 2017

Oroscopo del 14 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

recidere un legame ma…

Inizio settimana poco tranquillo: un rapporto su voi ha troppo potere e dovreste davvero prendere le distanze. E’ come se non riuscite a recidere il legame che, a conti fatti, vi fa solo del male. Oppure è l’altro a non voler perdere il suo “giocattolo”… Potreste, in effetti essere manipolati da questa persona che, sfortunatamente, fa parte della vostra cerchia (in particolare i nati intorno al 9, 10 luglio).

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]