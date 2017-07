Oroscopo Cancro del 15 luglio 2017

Oroscopo del 15 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

umore ballerino…

I passaggi vi fanno sentire Nembo Kid o Wonder Woman: andateci piano altrimenti vi accollerete i problemi di parecchie persone… E visto che siete molto sensibili, non sopporterete di far star male le persone amate o che ce l’abbiano con voi. Tuttavia, contemporaneamente fate attenzione: l’umore è ballerino e chi vi circonda farà bene a mettersi al sicuro…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]