Oroscopo Cancro del 15 settembre 2017

Oroscopo del 15 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

molto possessivi…

Il buon aspetto Venere-Giove, vi rende molto possessivi, troppo gelosi nei confronti della persona amata. Ma non è escluso che il fatto riguardi il partner: molti Cancro, in effetti, sono irrequieti, vi sentite schiacciati da un rapporto, privati della libertà. Su un altro piano: potreste rivedere un vecchio amico e provare gioia, l’incontro traformerà questo venerdì in una giornata speciale.

