Oroscopo Cancro del 16 agosto 2017

Oroscopo del 16 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

il cuore batte forte ma…

Venere nel vostro segno è in dissonanza con Giove: attenzione ai colpi di fulmine e altri slanci di passione troppo rapidi… Certo, il cuore potrebbe tornare a battere ma sembra che tutto ciò che proverete sia esagerato e non porti a nulla di costruttivo. Sia chiaro: se volete vivere una piccola avventura nella quale non coinvolgervi troppo, fate pure ma evitate di metterci più sentimento di quanto dovreste.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]