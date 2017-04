Oroscopo Cancro del 16 aprile 2017

Oroscopo del 16 aprile per i nati sotto il segno del Cancro: voglia di fare grandi cose ma…

Voglia di fare grandi cose ma potreste non averne la possibilità o non ve la offrono… In ogni caso, avete la sensazione di giocare al “tira e molla” mentre, in realtà, fate ciò che potete. Terza decade: i pianeti vi chiedono di lasciare una parte del passato alle spalle, non rifiutate a priori, ne avete sicuramente da guadagnare.

