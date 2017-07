Oroscopo Cancro del 16 luglio 2017

Oroscopo del 16 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

di testa vostra…

L’attuale assetto planetario promette una giornata eccitante e vi sentite sicuri di voi. In qualsiasi situazione, siete pronti a fare di testa vostra, infischiandovene di ciò che pensano o dicono gli altri. E fate bene: seguite il vostro istinto! Terza decade: forti tensioni, i nervi sono scoperti; qualcuno potrebbe mettervi di fronte a una decisione che non vorreste prendere.

