Oroscopo Cancro del 16 novembre 2017

Oroscopo del 16 novembre 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

i piaceri della vita…

E’ un momento ultrapositivo e oggi potete intraprendere, essere audaci, superare i vostri limiti: andrà alla grandissima! Giove in Scorpione vi regala coraggio, fiducia in voi stessi, nelle vostre capacità. I pianeti, inoltre, vi invitano a godere dei piaceri della vita: programmate una gita con gli amici, regalatevi un trattamento termale. Meritate di rilassarvi, soprattutto se di recente siete stati sotto pressione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]