Oroscopo Cancro del 16 settembre 2017

Oroscopo del 16 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

accusati di egoismo ma…

Il divertimento delle persone care, soprattutto dei figli, verrà prima del vostro… Ma ci sarà comunque qualcuno che vi accuserà di egoismo. Non l’ascoltate: probabilmente si tratta di una persona invidiosa, o gelosa, che cerca di destabilizzarvi sollecitando i sensi di colpa. E per quanto riguarda il vostro segno è una cosa facile… Prima decade: nei prossimi mesi, imparerete a non sentirvi responsabili di tutto e tutti!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]