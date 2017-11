Oroscopo Cancro del 17 novembre 2017

Oroscopo del 17 novembre 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

determinati a…

Più decisi e sicuri, siete determinati a mettere in pratica un progetto o un’idea, riguardante la sfera personale e lavorativa. Ora vi muovete velocemente e con super efficienza! In ogni caso, per oggi, la cosa migliore è mettere a punto i progetti in corso e domani, con il Novilunio, intraprendere… I pianeti vi assicurano il successo, il vostro momento di gloria.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]